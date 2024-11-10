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القمة العربية الإسلامية، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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القمة العربية الإسلامية، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القمة العربية الإسلامية، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:41 مساءً -  التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية الذي يعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع جيبوتي في كافة المجالات، بما يتماشى مع العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين. 

كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدفع التعاون الاقتصادي والسياسي، في ضوء ما تشهده العلاقات بين مصر وجيبوتي من تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الاتصال الهاتفي الذي تم إجراؤه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ والذي يؤكد على التوافق الكامل بين قيادتي البلدين والتواصل المستمر على كافة المستويات.

 

 وتوافق الوزيران على مزيد من تعزيز وتعميق علاقات التعاون الأخوية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية واللوجستية، ومزيد من تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين.  

وشهد اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية، وخاصة الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكد الوزيران على توافقهما بضرورة احترام الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية. 

كما اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات الإقليمية خاصة داخل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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