مسئول أمريكي: طلبنا من قطر إخراج حماس من الدوحة بعد استشهاد السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:04 صباحاً - قالت مصادر أمريكية مساء أمس السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من قطر "طرد حركة حماس" من الدوحة، بعد استشهاد يحيى السنوار زعيم الحركة في غزة.

وأكد موقع "سي إن بي سي" عن صحيفة نيويورك تايمز، أن الطلب الأمريكي من الدوحة جاء فور استشهاد يحيى السنوار.



وأضاف الموقع، أن الولايات المتحدة طلبت من قطر "طرد حماس" عندما رفضت الحركة اتفاقا آخر حول الرهائن، وذلك بعد استشهاد زعيم حماس يحيى السنوار، حسبما قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة.

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