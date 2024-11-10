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بيان عاجل من عمليات التجارة البحرية البريطانية بشأن السفن في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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بيان عاجل من عمليات التجارة البحرية البريطانية بشأن السفن في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

بيان عاجل من عمليات التجارة البحرية البريطانية بشأن السفن في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:16 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان فجر الأحد، إن سفينة تجارية مارة قرب اليمن تلقت أمرا بتغيير مسارها.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه جاء من قبل جهة "وصفت نفسها بأنها السلطات اليمنية"، على بعد نحو 57 ميلا بحريا جنوب غربي عدن.


ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل عن الحادثة، ولم تشر إلى مصير السفينة التجارية والعلم الذي كانت ترفعه، وما إذا كانت قد امتثلت لهذا الأمر أم لا.

ويشهد البحر الأحمر عمليات اعتراض واستهداف سفن تجارية، وتتبنى جماعة الحوثي اليمنية عمليات استهداف هذه السفن.

وقبل أيام أعلنت ألمانيا أن سفينتين تابعتين لبحريتها ستضطران للالتفاف عبر أفريقيا بسبب "مستوى التهديد المرتفع جدا" في البحر الأحمر، الذي أصبح الوضع فيه غير مستقر من جراء هجمات الحوثيين اليمنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ميتكو مولر خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة، إن الوزير بوريس بيستوريوس "قرر أن عودة فرقاطة وسفينة إمداد من الهند ستكون عبر السواحل الأفريقية"، وهو الطريق الطويل البديل للبحر الأحمر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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