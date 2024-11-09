استشهاد 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية بغزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 09:29 صباحاً - أعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد 16 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق في القطاع منذ فجر اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أمس الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43 ألفا و508 شهداء و102 ألف و684 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

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