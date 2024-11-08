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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 43 ألفا و508 شهداء - أخبار كلمتك

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 43 ألفا و508 شهداء - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 43 ألفا و508 شهداء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:43 مساءً -  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: "ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43 ألفا و508 شهداء و102ألف و684 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

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إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة وجنوب لبنان

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استشهاد 23 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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