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أردوغان يدعو إلى تضامن دول الشرق الأوسط لوقف التصرفات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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أردوغان يدعو إلى تضامن دول الشرق الأوسط لوقف التصرفات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

أردوغان يدعو إلى تضامن دول الشرق الأوسط لوقف التصرفات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:30 مساءً - دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تضامن دول الشرق الأوسط لكبح التصرفات الإسرائيلية.

 أردوغان يدعو للتضامن بين دول الشرق الأوسط


وقال أردوغان خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في إسطنبول: "تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، ويجب تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من فرص التعاون، وخاصة مشروع طريق التنمية الذي يعود بفوائد عديدة على البلدين".

التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا أمنيا لكل من تركيا والعراق


وأضاف أردوغان: "إن التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا أمنيا لكل من تركيا والعراق، وإن القتال ضد التنظيمات الإرهابية يخدم السلام والاستقرار في البلدين، وإن تركيا راضية عن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة العراقية في القتال ضد حزب العمال المحظور في تركيا".

وتابع: "إن العدوان الإسرائيلي في منطقتنا يشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي، يجب على المجتمع الدولي وخاصة دول المنطقة أن تتحرك بشكل متضامن لوقف تصرفات إسرائيل وضمان السلام والهدوء".

واستقبل أردوغان محمد شياع السوداني في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وبحث الطرفان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق والقضايا الإقليمية والعالمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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