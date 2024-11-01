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جيش الاحتلال يزعم اعتراض 100 طائرة مسيرة الشهر الماضي - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يزعم اعتراض 100 طائرة مسيرة الشهر الماضي - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يزعم اعتراض 100 طائرة مسيرة الشهر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:30 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه اعترض 7 مسيرات في جبهات عدة الليلة الماضية.

جيش الاحتلال يعترض 7 مسيرات 

وزعم جيش الاحتلال في بيانه:" اعترضنا أكثر من 100 طائرة مسيرة خلال شهر أكتوبر الماضي".

وفي المقابل أعلن  حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية.

إصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة

وأفادت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم حالة خطيرة إثر سقوط صواريخ أطلقت من ‎لبنان قرب كرمئيل في الجليل شمال الأراضي المحتلة.  

من جانبه، كشف حزب الله  في بيان، أمس الخميس، الحصيلة التراكمية لخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق ما رصده عناصر "المقاومة الإسلامية" منذ بدء ما يسمى بـ"المناورة البرية" في جنوب لبنان.

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حزب الله يعلن قصف كريات شمونة برشقة صاروخية

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قواعد عسكرية إسرائيلية يستهدفها حزب الله (إنفوجراف)

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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