الصحة اللبنانية: 36 شهيدا ومصابا في غارات إسرائيلية على بلدات بالبقاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، ارتقاء 10 شهداء وسقوط 26 مصابا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدات بالبقاع شرقي البلاد.

عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفا عنيفا على مدينة صور جنوب لبنان.

قصف على مدينة صور اللبنانية

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات على الأقل، وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت مبنيين في محيط مجمع الإمام الحسين في المدينة.

جيش الاحتلال يشن 3 غارات على مدينة صور جنوب لبنان استشهاد 14 شخصا جراء غارات إسرائيلية على شرق لبنان

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