جيش الاحتلال يشن 3 غارات على مدينة صور جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:55 مساءً - شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، قصفا عنيفا على مدينة صور جنوب لبنان.

قصف علي مدينة صور اللبنانية

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات على الأقل.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت مبنيين في محيط مجمع الإمام الحسين في المدينة.

الغارات العنيفة تخلف دمارًا كبيرا

ووثقت مقاطع فيديو الغارات العنيفة التي خلفت دمارا كبيرا وسحابة ضخمة من الدخان.

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