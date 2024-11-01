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جيش الاحتلال يشن 3 غارات على مدينة صور جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يشن 3 غارات على مدينة صور جنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يشن 3 غارات على مدينة صور جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:55 مساءً - شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي،  بعد ظهر اليوم الجمعة،  قصفا عنيفا على مدينة صور جنوب لبنان.

 قصف علي مدينة صور اللبنانية 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي  شن 3 غارات على الأقل.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت مبنيين في محيط مجمع الإمام الحسين في المدينة.

 الغارات العنيفة تخلف دمارًا كبيرا

ووثقت مقاطع فيديو الغارات العنيفة التي خلفت دمارا كبيرا وسحابة ضخمة من الدخان.

وتشن إسرائيل قصفا موسعا على لبنان منذ 23 سبتمبر 2024 أعقبه توغل بري في 30 سبتمبر

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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