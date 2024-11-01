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وسائل إعلام إسرائيلية: تقلص الفجوات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، عن مسئول أمريكي قوله إن لقاءات المبعوثين الأمريكيين، آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك، بشأن وقف إطلاق النار بـ لبنان جيدة والفجوات تقلصت. 

مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله 

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحراز تقدم باتجاه إنجاز تسوية في لبنان تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وأبدت مصادر أمريكية تفاؤلا بالتوصل قريبا إلى اتفاق. 

وفي المقابل، أكدت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يوافق على أي اتفاق قبل معرفة نتائج انتخابات الرئاسة بأمريكا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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