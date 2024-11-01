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يديعوت أحرونوت: مقتل 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا في أكتوبر - أخبار كلمتك

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يديعوت أحرونوت: مقتل 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا في أكتوبر - أخبار كلمتك

يديعوت أحرونوت: مقتل 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا في أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا قتلوا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إن 19 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة الشهر الماضي.

 

 

غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وسط موجة نزوح كبيرة

 

شنت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة غارات على أهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المرة الأولى منذ نحو أسبوع، مما أدى إلى موجة من النزوح في عدة بلدات لبنانية.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان أن ما لا يقل عن 11 غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ابتداء من الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي. وتم رصد أعمدة الدخان الأسود تتصاعد فوق المنطقة.

وسمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقبل عدة ساعات، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه سيهاجم منشآت لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقد نشرت القوات الإسرائيلية خريطتين بالأهداف، ودعت السكان إلى الابتعاد لمسافة 500 متر على الأقل عن المباني المستهدفة

وشهدت منطقة برج البراجنة موجة نزوح كبيرة للسكان، كما أظهرت مقاطع مصورة نزوح عدد من العائلات في مخيم برج البراجنة بعد إطلاق تحذيرات إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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