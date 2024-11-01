الفصائل المسلحة العراقية تهاجم أهدافا حيوية للاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:49 صباحاً - أعلنت فصائل مسلحة عراقية اليوم الجمعة أنها استهدفت عدة مواقع حيوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك استمرارًا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها «الكيان الغاصب» بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي بيان للفصائل قالت فيه إنها هاجمت هدفًا حيويًا في الجولان المحتل للمرة الثانية خلال هذه الساعات، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة على استمرار عملياتها في «دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة».

كما استهدفت الفصائل المسلحة العراقية هدفًا حيويًا في جنوب الأراضي المحتلة للمرة الثالثة خلال هذه الساعات، بواسطة الطيران المسيّر.

غارات إسرائيلية

استهدفت 10 غارات إسرائيلية على الأقل ضاحية بيروت الجنوبية فجر الجمعة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بعد صدور تهديدات بالهجوم على المنطقة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة فرانس برس وقوع انفجارات عدة تبعها تصاعد سحب الدخان في الجنوب اللبناني، بعدما تهديدات الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبان عدة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الطيران الإسرائيلي «نفذ 10 غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت»، مشيرة إلى أن الغارات خلفت «دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني بالأرض بالإضافة إلى اندلاع حرائق».

وذكرت الوكالة أن الغارات استهدفت مناطق الغبيري والكفاءات وأوتوستراد السيد هادي ومحيط مجمع المجتبى وطريق المطار القديم في ضاحية بيروت.

العدوان على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 2867 والمصابين إلى 13047 منذ بدء العدوان في أكتوبر2023.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، بشأن حصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، قال إن غارات العدو الإسرائيلي أول أمس الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أسفرت عن 45 شهيدا و110 جرحى.

كما أشارت الصحة اللبنانية إلى استشهاد 6 مسعفين وإصابة 4 آخرين لترتفع الحصيلة الإجمالية من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178 شهيدا و279 جريحا، وعدد السيارات المستهدفة إلى 246.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.