لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

لليوم الرابع، اتحاد الكرة يستقبل أوراق المرشحين لانتخابات الجبلاية - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

ضريب قوي يتسبب بأمر مؤسف في ذمار - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

أول بوسترات دعائية لفيلم السيرة الذاتية A Complete Unknown - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

مدافع عربي على رأس المرشحين لتدعيم صفوف ريال مدريد - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي القادمة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

وسائل إعلام لبنانية: عشرات المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وسائل إعلام لبنانية: عشرات المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

وسائل إعلام لبنانية: عشرات المباني سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:17 صباحاً - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عشرات المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 10 غارات عنيفة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

a86fa2cb13.jpg

وأضافت الوكالة أن الغارات خلفت دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.

وكان الجيش الإسرائيلي شن فجر اليوم الجمعة 10 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية، وذلك في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.

1cec3b910d.jpg

ووجه جيش الاحتلال تحذيرا إلى سكان مبان بالضاحية الجنوبية مما أدى إلى حركة نزوح كثيفة من محيط جسر المطار والرحاب في الغبيري.

إلى ذلك استهدفت غارة إحدى الشقق السكنية في منطقة عين الرمانة بمدينة عالية بجبل لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على بلدة القماطية بجبل لبنان.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، وكانت غارات إسرائيلية قد استهدفت الخميس محيط مدينة بعلبك وقرية قريبة منها في شرق لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق