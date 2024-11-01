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غارات إسرائيلية مكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية وموجة نزوح كبيرة للسكان (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:56 صباحاً - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر، اليوم الجمعة، غارات بالصواريخ الموجهة على 10 مواقع لمناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بالصواريخ الموجهة 10 مواقع لمناطق متعددة بـالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بانهيار عدد من المباني بشكل كامل.

والمناطق التي تم استهدافها فجر هذا اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت شملت: حارة حريك، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والغبيري.

ويظهر مقطع فيديو مصور إحدى الغارات التي استهدفت منطقة الغبيري.

كما تظهر مقاطع مصورة نزوح عدد من العائلات في مخيم برج البراجنة بعد إطلاق تحذيرات إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر⁩ تحذيرًا عاجلًا إلى "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المناطق التالية: حارة حريك، ‏تحويطة الغدير، برج البراحنة، الغبيري"، بضرورة مغادرة منازلهم قبيل أقل من ساعة على الغارات.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان للسكان: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

 

من جهته أعلن حزب الله اللبناني في بيان له عن استهداف 25 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث استهدف 15 مستوطنة وقاعدة عسكرية، و6 تجمعات للجنود.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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