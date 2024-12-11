حضريها بسهولة … طريقة عمل كفتة الأرز المتماسكة في البيت - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - تعد كفتة الأرز من الأطباق الشرقية اليت يفضلها الكثير كما انها تتميز بمذاقها اللذيذ وهناك بعض من الاسرار التي تعمل على جعل الكفتة لا تتفتت، ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل كفتة الأرز المتماسكة في البيت.

طريقة عمل كفتة الأرز

تعتبر كفتة الارز من الاكلات السهلة التي تعمل على زيادة صحة الجسم كما انها من الاكلات التي تحتوى على معادن مفيدة للجسم ويتم اعدادها بسهولة وبمكونات سهلة يمكن ان تكون موجودة في البيت.

طريقة عمل كفتة الأرز المتماسكة في البيت

المكونات

عند القيام بتحضيرها يمكن تحضير المكونات الاتية:

كيلو لحم مفروم.

كوب أرز أبيض.

بصلتان.

فصوص ثوم مفروم.

حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

حزمة شبت مفروم.

كمون.

كزبرة مطحونة.

فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

بيضة واحدة.

بقسماط.

زيت للقلي.

طريقة تحضير كفتة الأرز المتماسكة

يجب اتباعها لتحضير كفتة الأرز المتماسكة وحتى يتم الحصول على نتيجة سهلة: