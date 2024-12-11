اكتشفوا كل جديد حول حضريها بسهولة … طريقة عمل كفتة الأرز المتماسكة في البيت - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:34 صباحاً - تعد كفتة الأرز من الأطباق الشرقية اليت يفضلها الكثير كما انها تتميز بمذاقها اللذيذ وهناك بعض من الاسرار التي تعمل على جعل الكفتة لا تتفتت، ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل كفتة الأرز المتماسكة في البيت.
طريقة عمل كفتة الأرز
تعتبر كفتة الارز من الاكلات السهلة التي تعمل على زيادة صحة الجسم كما انها من الاكلات التي تحتوى على معادن مفيدة للجسم ويتم اعدادها بسهولة وبمكونات سهلة يمكن ان تكون موجودة في البيت.
طريقة عمل كفتة الأرز المتماسكة في البيت
المكونات
عند القيام بتحضيرها يمكن تحضير المكونات الاتية:
- كيلو لحم مفروم.
- كوب أرز أبيض.
- بصلتان.
- فصوص ثوم مفروم.
- حزمة كزبرة خضراء مفرومة.
- حزمة شبت مفروم.
- كمون.
- كزبرة مطحونة.
- فلفل أسود.
- ملح حسب الرغبة.
- بيضة واحدة.
- بقسماط.
- زيت للقلي.
طريقة تحضير كفتة الأرز المتماسكة
يجب اتباعها لتحضير كفتة الأرز المتماسكة وحتى يتم الحصول على نتيجة سهلة:
- يتم نقع الأرز في الماء الدافئ لمدة نصف ساعة ثم صفيه.
- طحن الأرز في المطحنة حتى يصبح ناعما جدا.
- اخلطي اللحم المفروم، الأرز المطحون، البصل، الثوم، الكزبرة الخضراء، الشبت، الكمون، الكزبرة المطحونة، الفلفل الأسود، والملح.
- يضاف لها كل من البيضة واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.
- شكلي الخليط إلى أصابع أو كرات.
- سخني الزيت في مقلاة واسعة ويتم تحمير الكفتة.
- صفي الكفتة على ورق المطبخ.
- يمكن ان يتم تحضير الصلصة الخاصة بها من خلال تحمير البصل ووضع عليه الصلصة حسب الرغبة والتوابل التي ترغبين في وضعها وبعدا يضاف الكفتة التي تم تحميرها مع القيام بتركها لمدة ربع ساعة.
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