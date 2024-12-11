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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:14 صباحاً - يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد لعام 2025 حتى يمكنهم ان يقومون بمتابعة البرامج والأفلام الوثائقية المثيرة والمفيدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز القناة بانها تعمل على عرض محتواها على مدار الساعة، و تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك محتوى متميزا يهدف إلى تغذية العقول وتعمل على بث محتواها على كافة الاقمار.

 تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يسهل علينا ان نتعرف على تردد القناة من خلال القيام بالاتي:

  • التردد: 11411
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على عرب سات

كما انه يسهل علينا ان نشاهد محتوى القناة المميز من خلال الاتي:

  • التردد: 11804
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنك تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الاتي:

  •  استخدم زر القائمة في جهاز الريموت
  •  الضغط على خيار البحث اليدوي.
  • اختر القمر الذي ترغب به.
  • أدخل التردد، معامل الاستقطاب، ومعدل تصحيح الخطأ.
  • اضغط على بحث وانتظر حتى تظهر القناة في قائمة القنوات لديك.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة مجموعة متميزة من البرامج الوثائقية ومن أبرز البرامج التي تعرضها القناة:

  • هياكل عملاقة يععرض به تصميم وبناء الهياكل الهندسية العملاقة.
  •  الحياة البرية يمك ان نشاهد به الحيوانات في بيئاتها الطبيعية.
  • وقائع وأحداث يجسد حكايات عن أحداث تاريخية هامة وأسرار لم تكشف من قبل.
  •  سمكة التونة العنيدة مغامرات صيادي التونة الذين يواجهون تحديات كبيرة أثناء محاولاتهم صيد.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بعدد من المميزات ومنها:

  • تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية.
  • تتميز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرضها على مدار اليوم .
  • تعرض محتواها المميز على كافة الاقمار.

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