اكتشفوا كل جديد حول أفضل موبايل اقتصادي من شاومي تذهل المستخدمين.. سعر ومواصفات Xiaomi Redmi A3 في الأسواق وأهم مميزاته وعيوبه - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:53 صباحاً - Xiaomi Redmi A3 من بين مجموعة الهواتف الاقتصادية المميزة المنتجة من خلال شركة شاومي وله الكثير من المميزات التي من أبرزها الشاشة بالحجم الكبير وسعة البطارية العملاقة والأداء الجيد بالمقارنة بفئته، كما أنه من أفضل الأجهزة التي تمتلك تصميم جيد والظهر من الجلد والهاتف أنيق بشكل عام، أما عن وصفه العام فيمتلك الجهاز الكثير من السمات التي نتعرف عليها من خلال ما يلي حيث يمتلك هذا الجهاز العديد من السمات التي نتعرف عليها من خلال الآتي.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi A3

من أهم مواصفات Xiaomi Redmi A3 ما يأتي:

المواصفات التفاصيل الهاتف يدعم يدعم شريحتين Nano Sim ويأتي الهاتف بالأبعاد 168.3×76.3×8.3 ملم. وزن الجهاز وزنه 193 جرام / 199 جرام . الشاشة الشاشة بشكل النوتش نوع. IPS LCD .

المساحة 6.71 إنش والجودة الـ 720×1650 بكسل.

بمعدل كثافة البكسلات 268 بكسل لكل بوصة. المعالج يأتي بمعالج شركة ميدياتيك نوع Helio G36 وتكنولوجيا 12 نانو.

المعالج الرسومي نوع PowerVR GE8320 . الكاميرا الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية مزدوجة والأولى 8 ميجا بكسل. البطارية البطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات .

مميزات هاتف Xiaomi Redmi A3

ظهره من خام الزجاج أو من خام الجلد مع الفريم البلاستيك .

دعم معدل التحديث 90Hz .

طبقة الحماية نوع Corning Gorilla Glass 3 والسطوع 500 شمعة .

يدعم تصوير الفيديوهات الـ FHD والدقة 1080 بكسل ومعدل الالتقاط يصل حتى 30 إطار لكل ثانية.

البلوتوث بإصدار 5.0 ويدعم A2DP

يدعم تحديد الموقع الـ GPS ويدعم نظم الملاحة GLONASS, GALILEO

وسائل الحماية يدعمها الهاتف مثل مستشعر البصمة المدمج بزر الطاقة.

يدعم خاصية Face Unlock كي يسهل فتح الهاتف.

يأتي بنظام تشغيل اندرويد 14 .

عيوب هاتف Xiaomi Redmi A3

لا يدعم المايك الثانوي لعزل الضوضاء .

قدرة الشحن ضعيفة 10 وات .

الاداء ضعيف للمعالج المستخدم ومخصص للاستخدام الخفيف.

أداء للكاميرات ضعيف.

مستشعر التقارب سوفت وير.

سعر هاتف Xiaomi Redmi A3

في مصر النسخة 64 جيجا 3 جيجا رام 4500 جنيه بينما يصل سعر النسخة 128 جيجا 4 جيجا رام 5000 جنيه، ويصل سعر الهاتف في السعودية نسخة 64 جيجا 3 جيجا رام 300 ريال .