اعمليها ومش هتندمي … طريقة عمل القرنبيط المقلي - كلمتك نيوز

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كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - هناك بعض من الاكلات التي يتم تحضيرها مع دخول فصل الشتاء، ويبحث الكثير من السيدات عن كيفية تحضير القرنبيط المقلي في البيت بخطوات بسيطة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل القرنبيط المقلي.

القرنبيط المقلي

وجبة مفضلة لكل الكبار والصغار، ويتم تقديمه مقرمش بجانب الطعام، او كوجبة اساسية، كما انها لا تحتاج لمكونات كثيرة بل انها مكونات موجودة في كل بيت.

طريقة عمل القرنبيط المقلي

يمكن ان يتم تحضيرها من خلال تحضير تلك المكونات وهي:

المكونات

قرنبيط متوسطة.

كوب لبن كامل الدسم.

لتر ماء مغلي.

ثمرة فلفل حار.

كمون.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

3 حبات بيض احمر.

٢ كوب من الدقيق الابيض المنخول.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملقتان من نشا.

ملعقة كركم.

ملعقة كبيرة شبت مفروم

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الطازجة.

ملعقة متوسطة خل.

بيكنج بودر.

الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة شطة حسب الرغبة.

كيفية تحضير القرنبيط المقلي المقرمش