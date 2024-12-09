اكتشفوا كل جديد حول “1000000 دولار في انتظارك”.. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 mbc dream وطريقة الاشتراك مع مصطفى الآغا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 يبحث عنها الكثير من المواطنين على مستوى دول العالم العربي، نظرا لما تتميز به مسابقة الحلم من مصداقية ونزاهة وجوائز قيمة تمنح للمشتركين وتغير مجرى حياتهم، حيث تقدم المسابقة جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار أمريكي، علاوة على الجوائز العينية التي تتمثل في سيارة أخر موديل أو منزل الاحلام، واليكم ارقام الاشتراك في المسابقة وخطوات الاشتراك.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

واليكم ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 التي يمكنكم أن ترسلوا إليها رسالة من أجل الاشتراك بها لتكون أمامكم فرصة للدخول في العديد من السحوبات الاسبوعية والشهرية، كما أن خلال أيام من الآن وبالتحديد في نهاية الشهر الجاري سيتم اجراء سحب على جائزة مالية تقدر بنحو مليون دولار أمريكي من قبل مقدم البرنامج الاعلامي الرياضي مصطفى الاغا، واليكم ارقام الاشتراك من جميع الدول:

يمكن التواصل من السعودية على رقم 858888 .

إرسال كلمة dream من المغرب على رقم 9669.

يمكن إرسال كلمة حلم على رقم الإمارات وهو 5544 .

يكون رقم البحرين هو 94000 .

رقم فلسطين للاشتراك هو 1625 .

ترسل كلمة حلم من العراق على رقم 2770.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

ويمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من خلال ارسال رسالة قصيرة على الرقم المرادف لبلدك، والاجابة أيضا على أكبر قدر من الاسئلة بشكل صحيح وبذلك سيتم دخول رقمك في السحب، وفي حالة فوزت بأي جائزة مالية ستقوم ادارة البرنامج بالتواصل معك من خلال الاتصال بك هاتفيا، كذلك يمكنك الاشتراك عبر موقع البرنامج أو التطبيق الخاص به مع ضرورة التأكد من توافر شروط التقديم بك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أما عن شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 فهي كما يلي: