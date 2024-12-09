اكتشفوا كل جديد حول مبلغ المنحة 800 دينار جزائري .. شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 الجريدة الرسمية anem.dz وخطوات التسجيل بها - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - تعمل الحكومة الجزائرية علي تلبية احتياجات المواطنين لكافة السيدات الغير عاملات، والذين لم يحصلن علي دخل خاص يغطي احتياجاتهم الأساسية، فقامت الحكومة بإنشاء حملة منحة المرأة الماكثة في البيت 2025، وأعلنت عن كافة الشروط الواجبة للتسجيل بها عبر الجريدة الرسمية لها، في التقرير التالي سوف نوضح لكم كافة الشروط وخطوات التسجيل في هذه المنحة عبر الرابط الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 الجريدة الرسمية

يشترط للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، أن تكون حاملة للجنسية الجزائرية.

يشترط ألا يكون لدي المتقدمة دخل شهري مرتفع، أي يجب ان تكون ذات الدخل المحدود.

يشترط إذا كانت المتقدمة متزوجة، ينبغي أن يكون زوجها غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة.

يشترط أن تكون المقدمة مقيمة في دولة الجزائر بشكل دائم.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالي.

يشترط ألا يقل سن المتقدمة عن 19 عام.

يشترط ألا يزيد سن المتقدمة عن 40 عام.

يشترط أن تكون المتقدمة أرملة أو مطلقة.

ارفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025