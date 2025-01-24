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ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟ - أخبار كلمتك

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ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟ - أخبار كلمتك

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:25 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل مواجهة الأهلي وبيراميدز أهمية كبيرة نظرا لحالة التنافسية الكبيرة التي نشأت بين الفريقين خلال السنوات السابقة. 

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟

وخاض النادي الأهلي حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز 9 مباريات، نجح خلالهم هجوم الأحمر في تسجيل 14 هدفا، ليأتي ثالث أقوى هجوم في المسابقة خلف الزمالك وبيراميدز. 

ومن جهة أخرى، قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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