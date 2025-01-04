الرياضة - 07:36 - ارتفاع في عيار 24.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:36 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025 حالة من الارتفاع الملحوظ، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4297.25 جنيه للبيع، بقيمة 6 جنيهات.

سعر الذهب

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سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3939جنيه 3912.75 جنيهًا عيار 21 3760 جنيهًا 3735 جنيهًا عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2506.75 جنيهًا 2490جنيه عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه عيار 9 1611.5 جنيه 1600.75جنيه سعر أوقية الذهب 2639.87دولار 2639.18دولار

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

- 4297.25 جنيه للبيع.

- 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3939 جنيه للبيع.

- 3912.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- 3760 جنيهًا للبيع.

- 3735جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3222.75 جنيه للبيع.

- 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 2506.75 جنيهًا للبيع.

- 2490 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2148.5 جنيه للبيع.

- 2134.25جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1611.5 جنيه للبيع.

- 1600.75 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2639.87 دولار للبيع.

- 2639.18 دولار للشراء.