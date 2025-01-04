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الرياضة - 07:36 - ارتفاع في عيار 24.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - ارتفاع في عيار 24.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - ارتفاع في عيار 24.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:36 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025 حالة من الارتفاع الملحوظ، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4297.25 جنيه للبيع، بقيمة 6 جنيهات.

سعر الذهب

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في مصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه
عيار 22 3939جنيه 3912.75 جنيهًا
عيار 21 3760 جنيهًا 3735 جنيهًا
عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه
عيار 14 2506.75 جنيهًا 2490جنيه
عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه
عيار 9 1611.5 جنيه 1600.75جنيه
سعر أوقية الذهب 2639.87دولار 2639.18دولار

سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

- 4297.25 جنيه للبيع.

- 4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3939 جنيه للبيع.

- 3912.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- 3760 جنيهًا للبيع.

- 3735جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3222.75 جنيه للبيع.

- 3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

- 2506.75 جنيهًا للبيع.

- 2490 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2148.5 جنيه للبيع.

- 2134.25جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

- 1611.5 جنيه للبيع.

- 1600.75 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2639.87 دولار للبيع.

- 2639.18 دولار للشراء.

سعر الذهب

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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