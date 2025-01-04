الرياضة - 07:36 - ارتفاع في عيار 24.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 07:36 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025 حالة من الارتفاع الملحوظ، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4297.25 جنيه للبيع، بقيمة 6 جنيهات.
سعر الذهب
وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في مصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.
|سعر الذهب اليوم السبت 4 يناير 2025
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|4297.25 جنيه
|4268.5 جنيه
|عيار 22
|3939جنيه
|3912.75 جنيهًا
|عيار 21
|3760 جنيهًا
|3735 جنيهًا
|عيار 18
|3222.75 جنيه
|3201.5 جنيه
|عيار 14
|2506.75 جنيهًا
|2490جنيه
|عيار 12
|2148.5 جنيه
|2134.25 جنيه
|عيار 9
|1611.5 جنيه
|1600.75جنيه
|سعر أوقية الذهب
|2639.87دولار
|2639.18دولار
سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025
سعر الذهب عيار 24
- 4297.25 جنيه للبيع.
- 4268.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22
- 3939 جنيه للبيع.
- 3912.75 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 21
- 3760 جنيهًا للبيع.
- 3735جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18
- 3222.75 جنيه للبيع.
- 3201.5 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14
- 2506.75 جنيهًا للبيع.
- 2490 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12
- 2148.5 جنيه للبيع.
- 2134.25جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9
- 1611.5 جنيه للبيع.
- 1600.75 جنيه للشراء.
سعر أوقية الذهب
- 2639.87 دولار للبيع.
- 2639.18 دولار للشراء.
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