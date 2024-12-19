جروس: جمهور الزمالك عظيم وكنت أعلم أن مباراة سيراميكا ستكون صعبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:56 مساءً - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إنه كان يعلم أن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز ستكون صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الفريق المنافس مميز في استغلال الهجمات المرتدة، والكرة كانت معنا في العديد من الأحيان، ولم تكن هناك إيجابية أكبر داخل منطقة جزاء سيراميكا، وأمامنا عمل كثير في الفترة المقبلة، وفي المجمل كانت المباراة صعبة".

وتابع جروس:" أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل وتحقيق الفوز في اللقاء، وكان علينا استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث".

مشاركة ناصر ماهر وإصابته

وفيما يخص مشاركة ناصر ماهر وإصابته قال المدير الفني:" الجهاز الطبي أخطرني بأن اللاعب جاهز للمشاركة في المباراة بنسبة 100% ولكنه تعرض للإصابة مرة أخرى بعد مشاركته في الشوط الثاني".

وأضاف المدير الفني:" أحب جمهور الزمالك لأنه جمهور عظيم، ونحتاج دائما لتشجيعهم ونعتذر لعم عن عدم تحقيق الفوز في لقاء اليوم".

وواصل جروس:" كنت أتحدث مع اللاعبين في الخط الأمامي للفريق بضرورة التواجد في منطقة الجزاء، والبولندي ميشالاك لاعب أجنبي وأنتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة ".

واختتم المدير الفني:" خسارة زيزو للقب الأفضل داخل قارة أفريقيا لم يؤثر عليه بالسلب، فهو لاعب محترف جدًا وشخصية رائعة، وكان معي في فترتي الأولى ويقوم بالمطلوب منه وهو لاعب مهم جدًا لي وللفريق".

التعادل الإيجابي بين الزمالك وسيراميكا

وانتهت مباراة الزمالك ضد سيراميكا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا في الدقيقة 13، وتعادل محمد عادل لاعب سيراميكا للزمالك في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ في مرماه.

وألغى أمين عمر حكم المباراة هدفين لفريق سيراميكا سجلهما زلاكة وحسين السيد، في الشوط الأول بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو (فار).

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي المتصدر بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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