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الرياضة - 10:51 - برقم البطاقة.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - برقم البطاقة.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - برقم البطاقة.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقم البطاقة، ويعتبر برنامج تكافل وكرامة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين محدودي الدخل.

معاش تكافل وكرامة

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يتعلق بـ الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

معاش تكافل وكرامة

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة، يمكن الدخول إليه مباشرة بالضغط هنــــــا.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- بعد ذلك تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

معاش تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته يعملان في وظائف حكومية أو خاصة.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر

من المقرر أن يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر الجاري.

قيمة معاش تكافل وكرامة

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

- قيمة معاش تكافل وكرامة «الأسرة»: 826.56 جنيه.

- قيمة معاش تكافل وكرامة «المسنين»: 743.91 جنيه.

- قيمة معاش تكافل وكرامة«الأيتام»: 578.59 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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