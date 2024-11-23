الرياضة - 07:31 - بسبب شبهة جنائية.. قرار عاجل من النيابة بشأن جثمان الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - أمرت جهات التحقيق بالهرم، بإجراء كشف طبي ظاهري على جثمان الملحن محمد رحيم لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه بعد الجدل حول وفاته بسبب وجود شبهة جنائية.

كما أمرت جهات التحقيق بالهرم، بالاستماع لأقوال طبيبة الصحة الدكتوره «سماح. ع»، التي كتبت التقرير الطبي عن الوفاة لمناقشتها في أقوالها بشأن الواقعة.

واستمعت النيابة العامة، منذ قليل، لأقوال «أنوسه كوتة»، مدربة الأسود، زوجة الملحن محمد رحيم، وسائقه الخاص، وحارس العقار الذي كان يقطن فيه، وذلك لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

القصة الكاملة لوفاة الملحن محمد رحيم

وحسم مصدر أمني الجدل، حول وفاة الملحن محمد رحيم، داخل شقته بمنطقة الهرم، حيث أكد على عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وأن الوفاة طبيعية.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن الإصابات التي أفاد مفتش الصحة بوجودها في جسد الملحن محمد رحيم، وأثارت اشتباه شقيقه في الوفاة حدثت نتيجة معاناته من أزمة صحية وتردده على المستشفى خلال الأشهر الأخيرة وايداعه غرفة الرعاية المركزة ولم تحدث نتيجة اعتداء عليه.

واكد المصدر الأمني على سلامة جميع منافذ شقة الملحن محمد رحيم، حيث لم تتعرض لآثار عنف أو كسر بالباب والنوافذ وأيضا عدم رصد كاميرات المراقبة لأية تحركات مريبة حول الشقة قبل وفاته.

بلاغ بوجود شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا بإبلاغ شقيق الملحن محمد رحيم، قسم الهرم باشتباهه في وجود شبهة جنائية بوفاة شقيقه، وحضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.