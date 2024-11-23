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بمشاركة أحمد عبد القادر قطر يسقط أمام الشحانية بثلاثية في الدوري القطري - أخبار كلمتك

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بمشاركة أحمد عبد القادر قطر يسقط أمام الشحانية بثلاثية في الدوري القطري - أخبار كلمتك

بمشاركة أحمد عبد القادر قطر يسقط أمام الشحانية بثلاثية في الدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - الدوري القطري، انتهت مباراة نادي قطر أمام الشحانية بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد سحيم بن حمد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري. 

هدف الشحانية الأول سجله فان أمرسفورت في الدقيقة 22، ثم تعادل سيباستيان صوريا لفريق قطر في الدقيقة 70 ، ثم سجل فان أمرسفورت الهدف لثاني للشحانية في الدقيقة 90، ثم اختتم لطفي ماجر ثلاثية الشحانية في الدقيقة 90
 

أعلن القطري يوسف السفري، المدير الفني لنادي قطر القطري، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الشحانية، في إطار منافسات بطولة الدوري القطري.

أحمد عبد القادر يقود تشكيل قطر 

وشهد تشكيل نادي قطر، تواجد المصري أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق القطري في انتقالات الصيف الماضي.

كما تواجد في خط الدفاع، المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق والرجاء المغربي.

أحمد عبد القادر، كلمتك
أحمد عبد القادر، كلمتك

تشكيل نادي قطر اليوم أمام الشحانية في الدوري القطري

حراسة المرمي: معتصم ماجد.

خط الدفاع: بدر بانون، عيسي أحمد، معتز ماجد وعلي مال الله.

خط الوسط: خالد محمودي، كارلوس فينيسيوس، راؤول ساندا ومحمد التعبوني.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبين مالانجو.

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ترتيب الفريقين قبل المباراة 

بهذه النتيجة نادي قطر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات.

أما فريق الشحانية فيحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر خمس مباريات .

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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