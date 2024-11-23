كولر يدرس إعادة بيرسي تاو لتشكيل الأهلي الأساسي أمام ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:12 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعادة بيرسي تاو إلى التشكيل الأساسي في مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء القادم في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي إنه حال عودة بيرسي تاو إلى التشكيل الأساسي بجوار حسين الشحات سيعود طاهر محمد طاهر للتواجد أساسيا في قيادة الهجوم.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق من أجل الوقوف على موعد عودة اللاعب الي التدريبات الجماعية بعد تأكد غيابه عن مباراة ستاد أبيدجان.

مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري

ويحضر المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق، مؤتمرا صحفيًّا، الاثنين القادم للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري المحدد لها الثلاثاء القادم في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق سيكون قريبا من إعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء القادم.

أضاف: اللاعب حصل على أدوية البرد بعد تعرضه لنزلة برد شديدة مؤخرا حرمته من التواجد في مباراة الاتحاد السكندري في إطار النوري أمس، ويخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لحسم موقفه من مباراة ستاد أبيدجان.

وعقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الأهلي عقب التعثر أمام الاتحاد السكندري والتعادل أمس بهدف لكل فريق في ثالث مواجهات دوري نايل.

وعلمت “كلمتك” أن رمضان طلب من لاعبي الأهلي إغلاق ملف مباراة الاتحاد والتركيز في مباراة ستاد أبيدجان من أجل تحقيق اول ثلاث نقاط في مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي زيارة تدريبات الفريق خلال الساعات القادمة من أجل تدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء القادم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتصل بعثة ستاد أبيدجان الإيفواري إلى القاهرة غدا الأحد استعدادا لمواجهة الأهلي الثلاثاء المقبل في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق ستاد أبيدجان بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين الثلاثاء القادم في دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري الثلاثاء القادم، في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري.

وسجل عمرو السولية هدف النادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وأحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87.

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكري، مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر

خط الهجوم: فان ديرك - إيمانويل أبياه - فادي فريد

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

وبتلك النتيجة يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

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