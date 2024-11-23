موعد مؤتمر كولر والشناوي للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

موعد مؤتمر كولر والشناوي للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

جوميز يحدد برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة المصري الليلة - أخبار كلمتك

جوميز يحدد برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة المصري الليلة - أخبار كلمتك

إنفوجرافيك.. مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين - أخبار كلمتك

إنفوجرافيك.. مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:25 - حقيقة الـ«600 مليون يورو» جوائز للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:25 - حقيقة الـ«600 مليون يورو» جوائز للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

بدون مقدم وفوائد، عودة نظام تقسيط الغاز للمنازل لـ 7 سنوات (انفوجراف) - أخبار كلمتك

بدون مقدم وفوائد، عودة نظام تقسيط الغاز للمنازل لـ 7 سنوات (انفوجراف) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 15.6 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 - أخبار كلمتك

مرموش ينتظر إنجازا جديدا خلال مواجهة فرانكفورت مع بريمن - أخبار كلمتك

مرموش ينتظر إنجازا جديدا خلال مواجهة فرانكفورت مع بريمن - أخبار كلمتك

السيول تجرف سيارة مواطن وتتسبب بهذا الامر(صور) - أخبار كلمتك

السيول تجرف سيارة مواطن وتتسبب بهذا الامر(صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كرة اليد، 17 لاعبة في قائمة منتخب السيدات بالبطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كرة اليد، 17 لاعبة في قائمة منتخب السيدات بالبطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، 17 لاعبة في قائمة منتخب السيدات بالبطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - كرة اليد، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخبا.

 

وضمت قائمة المنتخب كل من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

  • المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.
  • المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.
  •  

مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

  • 27 نوفمبر | مصر × الكونغو
  • 28 نوفمبر | مصر × الجزائر
  • 30 نوفمبر | مصر × السنغال
  • 1 ديسمبر | مصر × كينيا
  • 3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:16 - «أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق