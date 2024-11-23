الرياضة - 12:18 - سعر الذهب مباشر في مصر.. آخر تحديث للمعدن الأصفر اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - سعر الذهب مباشر في مصر.. يواصل سعر الذهب في مصر استقراره منذ التعاملات الصباحية حتى الآن داخل أسواق الصاغة، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3765 للبيع، 3755 للشراء.

سعر الذهب مباشر في مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 منتصف تعاملات اليوم السبت حالة من الاستقرار عند 4302.75 للبيع، 4291.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر الآن نحو 3944.25 للبيع، 3933.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 داخل أسواق الصاغة الآن نحو 3765 للبيع، 3755 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن حالة من الاستقرار عند 3227.25 للبيع، 3218.5 للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 منتصف تعاملات اليوم السبت نحو 2510 للبيع، 2503.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 داخل أسواق الصاغة الآن نحو 2151.5 للبيع، 2145.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 داخل أسواق الصاغة الآن في مصر إلى 1613.5 للبيع، 1609.25 للشراء.

سعر جنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنية الذهب اليوم في مصر نحو 30120 للبيع، 30040 للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما سجل سعر أوقية الذهب الآن في مصر نحو 2716.27 للبيع، 2715.91 للشراء.

سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4302.75 جنيه 4291.5 جنيه عيار 22 3944.25 جنيها 3933.75 جنيه عيار 21 3765 جنيها 3755 جنيها عيار 18 3227.25 جنيه 3218.5 جنيه عيار 14 2510 جنيه 2503.25 جنيه عيار 12 2151.5 جنيه 2145.75 جنيه عيار 9 1613.5 جنيه 1609.25 جنيه