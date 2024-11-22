الرياضة - 11:57 - ألبوم صور | مشاهد ساحرة من السجادة الحمراء.. نجوم العالم يضيئون ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:57 مساءً - انطلقت مساء اليوم، فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، حيث تضمنت الدورة عرض العديد من الأفلام المميزة من مختلف دول العالم وحرص رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي على أن يكون أول الحضور، حيث ظهر رفقة زوجته.

الفنانين الحاضرين في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من، أحمد حلمي، خالد الصاوي، وميرهان حسين، رانيا يوسف، لقاء الخميسي، هاني عادل وزوجته دياموند عبود، صبري فواز، خالد عبد الجليل، والمخرج رشيد مشهراوي، المخرج أحمد صقر، سمية الألفي، كاتيا كعدي، جهاد حسام الدين وهاجر الشرنوبي، المذيعة جاسمين طه، الاعلامي عمرو الليثي، الاعلامي تامر أمين، المخرج أشرف فايق.

كما حضر خالد يوسف، جيهان خليل، الملحن عزيز الشافعي، بسنت صيام، ياسمينا العبد، المخرجة ساندرا نشأت، جابي خوري، علي السبع، علاء عرفة، أحمد عبد الحميد، راندا جبر، محمد رياض ورانيا محمود ياسين، أشرف عبد الباقي وابنته زينة، سيد رجب، دنيا صلاح عبد الله، امير المصري، محمود قابيل، أحمد عبد العزيز، محمود حميدة، محمد ثروت وزوجته.

أبرز الفنانات التي حضرن حفل مهرجان القاهرة السينمائي

وحضرت عدد من الفنانات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وخطفن الأنظار بإطلالتهن الجذابة منهن إلهام شاهين، والإعلامية جاسمين طه زكي، ساندي، ميس حمدان، هاجر الشرنوبي وهند عاكف، رانيا محمود ياسين، زينة أشرف عبد الباقي، كندة علوش، عائشة بن أحمد، درة، داليا مصطفى، سلاف فواخرجي، ساندي، أمينة خليل، نسرين طافش، نجلاء بدر، كندة علوش، وئام مجدي، ميس حمدان، رانيا منصور وابنتها توانا، نورهان منصور، هند عبد الحليم، عبير صبري، جيهان الشماشرجي، دعاء حكم، لقاء الخميسي، ساندرا نشأت، نسرين طافش، جوهرة.

190 فيلمًا من 72 دولة

وشهدت الدورة الـ 45 من المهرجان عرض ما يقرب من 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، إذ شهدت الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح"، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.