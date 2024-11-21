الرياضة - 09:09 - قبل اجتماع المركزي المصري اليوم.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - أسعار العملات العربية والأجنبية.. استقر سعر أغلبية العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تداولات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بحسب التحديثات الأخيرة على شاشات البنوك، قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 49.81 جنيه للبيع، و49.67 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي نحو 13.27 جنيه للبيع، و13.23 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوراها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والحصرية على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي

- سجل سعر الدولار بالبنك المركزي خلال تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 نحو 49.81 جنيه للبيع، 49.67 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك إلى 52.49 جنيه للبيع، و52.43 جنيه للشراء.

- فيما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه وفقًا لآخر تحديث له الآن نحو 13.27 جنيه للبيع، و13.23 جنيه للشراء.

- وأما عن سعر الدرهم الإماراتي فسجل اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 نحو 13.56 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك الأهلي

- سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 نحو 49.76 جنيه للبيع، 49.66 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك إلى 53.79 جنيه للبيع، و53.36 جنيه للشراء.

- فيما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه وفقًا لآخر تحديث له الآن نحو 13.26 جنيه للبيع، و13.19 جنيه للشراء.

- وأما عن سعر الدرهم الإماراتي فسجل اليوم الخميس 2024 نحو 13.55 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه ببنك مصر

- سجل سعر الدولار ببنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 21نوفمبر نحو 49.76 جنيه للبيع، 49.66 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك إلى 52.79 جنيه للبيع، و52.27 جنيه للشراء.

- فيما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه وفقًا لآخر تحديث له الآن نحو 13.26 جنيه للبيع، و13.19 جنيه للشراء.

- وأما عن سعر الدرهم الإماراتي فسجل نحو 13.55 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي CIB

- سجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم نحو 68 جنيها للشراء.

- وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك إلى 53.83 جنيه للبيع، و53.38 جنيه للشراء.

- فيما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه وفقًا لآخر تحديث له الآن نحو 13.27 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء.

- وأما عن سعر الدرهم الإماراتي فسجل اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 نحو 13.56 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.