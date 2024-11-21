اليوم، انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

بدأت تندع، انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

بدأت تندع، انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

أكثر من 60 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة ببيت لاهيا - أخبار كلمتك

أكثر من 60 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة ببيت لاهيا - أخبار كلمتك

عضو الأهلي: كولر أمام فرصة تاريخية لمعادلة إنجازات مانويل جوزيه - أخبار كلمتك

عضو الأهلي: كولر أمام فرصة تاريخية لمعادلة إنجازات مانويل جوزيه - أخبار كلمتك

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة - أخبار كلمتك

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح بشان ضياع ذهب مسافرة - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح بشان ضياع ذهب مسافرة - أخبار كلمتك

اول تعليق لتركيا عقب تعرض سفينتها لاستهداف حوثي - أخبار كلمتك

اول تعليق لتركيا عقب تعرض سفينتها لاستهداف حوثي - أخبار كلمتك

البنتاجون يرد على بوتين: القوات النووية الأمريكية في حالة تأهب قتالي كامل - أخبار كلمتك

البنتاجون يرد على بوتين: القوات النووية الأمريكية في حالة تأهب قتالي كامل - أخبار كلمتك

وظائف وزارة العمل في السعودية، اليوم إغلاق باب التقديم - أخبار كلمتك

وظائف وزارة العمل في السعودية، اليوم إغلاق باب التقديم - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يعرض أنتوني في صفقة تبادلية مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يعرض أنتوني في صفقة تبادلية مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

عضو الأهلي: كولر أمام فرصة تاريخية لمعادلة إنجازات مانويل جوزيه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عضو الأهلي: كولر أمام فرصة تاريخية لمعادلة إنجازات مانويل جوزيه - أخبار كلمتك

عضو الأهلي: كولر أمام فرصة تاريخية لمعادلة إنجازات مانويل جوزيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:01 صباحاً - الأهلي، أكد مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مارسيل كولر يسير بصورة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مهند مجدي، أن مارسيل كولر يمتلك فرصة قوية لمعادلة حجم الإنجازات التي حققها المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء.

وقال “مجدي”: “الأهلي يسعى دائما لتحقيق الإنجازات وحصد البطولات، وأي مدرب يقود الأهلي سيكون أمام فرصة قوية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه”.

مارسيل كولر يريح لاعبيه أمام الاتحاد

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عدم الدفع بجميع اللاعبين الدوليين أمام الاتحاد السكندري غدا الجمعة، في الدوري المصري الممتاز.  

وجاء قرار كولر بسبب رغبته في إراحة عدد من اللاعبين الدوليين لعدم تأثرهم بضغط المباريات، وذلك للحفاظ عليهم من التعرض لأي إصابات محتملة. 

وشارك اللاعبين الدوليين في مران اليوم، حيث اكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، وذلك بعد عودتهم من المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏

  

تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري 

وقررت رابطة الأندية المصرية إقامة مباراة النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها غدا الجمعة، في الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم علي ملعب إستاد السلام بدلًا من إقامتها بإستاد القاهرة.

وجاء قرار رابطة الأندية بسبب وجود أعمال الصيانة بملعب إستاد القاهرة وعدم الانتهاء منها حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق