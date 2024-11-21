عضو الأهلي: كولر أمام فرصة تاريخية لمعادلة إنجازات مانويل جوزيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:01 صباحاً - الأهلي، أكد مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مارسيل كولر يسير بصورة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مهند مجدي، أن مارسيل كولر يمتلك فرصة قوية لمعادلة حجم الإنجازات التي حققها المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء.

وقال “مجدي”: “الأهلي يسعى دائما لتحقيق الإنجازات وحصد البطولات، وأي مدرب يقود الأهلي سيكون أمام فرصة قوية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه”.

مارسيل كولر يريح لاعبيه أمام الاتحاد

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عدم الدفع بجميع اللاعبين الدوليين أمام الاتحاد السكندري غدا الجمعة، في الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار كولر بسبب رغبته في إراحة عدد من اللاعبين الدوليين لعدم تأثرهم بضغط المباريات، وذلك للحفاظ عليهم من التعرض لأي إصابات محتملة.

وشارك اللاعبين الدوليين في مران اليوم، حيث اكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، وذلك بعد عودتهم من المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏

تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وقررت رابطة الأندية المصرية إقامة مباراة النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها غدا الجمعة، في الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم علي ملعب إستاد السلام بدلًا من إقامتها بإستاد القاهرة.

وجاء قرار رابطة الأندية بسبب وجود أعمال الصيانة بملعب إستاد القاهرة وعدم الانتهاء منها حتى الآن.

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