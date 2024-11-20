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إنبي يتبنى مبادرة إنسانية لدعم أسرة لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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إنبي يتبنى مبادرة إنسانية لدعم أسرة لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

إنبي يتبنى مبادرة إنسانية لدعم أسرة لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - أصدر نادي إنبي بيانا رسميا حمل لفتة إنسانية من اللاعبين والأجهزة الفنية بالنادي تجاه  محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الراحل. 

بيان نادي انبي 

وفي البيان قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية شاملة (الفريق الأول، قطاع الشباب بقطاع الناشئين، فريق بايونيرز تحت رعاية نادي إنبي )، المساهمة في مساعدة أسرة زميلهم اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ الذي وافته المنية أمس الثلاثاء تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن.

وجاء القرار باستقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية أثناء مباراة لفريقه أمام فريق القزازين بدورى القسم الثانى.

وتُجسد هذه المبادرة القيم الإنسانية التي يتبناها أبناء نادي إنبي وجميع لاعبيه، حيث لا يقتصر دورهم على التميز الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم زملائهم وأسرهم في الأوقات الصعبة.

وتابع نادي إنبي خلال بيانه:"رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه المبادرة النبيلة"

 

 

وفاة لاعب كفر الشيخ 

وتوفي محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، أول أمس، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها منذ ما يقرب من أسبوع، خلال مباراة فريق كفرالشيخ أمام القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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