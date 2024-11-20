ريمونتادا مثيرة، شاهد أهداف مباراة مصر وتونس بتصفيات أمم أفريقيا تحت 17 سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - حقق منتخب الناشئين مواليد 2008 فوزا هاما على نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

وخطف منتخب تونس هدفا مباغتا في الدقيقة 5 عن طريق سعيدي، وتعادل بلال عطية لمنتخب مصر من ضربة رأس في الدقيقة 16، قبل أن يعيد المنتخب التونسي التقدم بهدف ثان في الدقيقة 20 عن طريق نفس اللاعب سعيدي.

واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، وأجرى أحمد الكاس تغييرا بدخول عبد العزيز الزغبي بدلا من بلال عطية، وتمكن الزغبي من تسجيل هدفين للفراعنة الصغار في الدقيقتين 81 و86 ليمنح منتخب مصر التقدم لأول مرة في اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

“كلمتك” تنشر أهداف مباراة مصر وتونس في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر للناشئين رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد أماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا يوم السبت المقبل، في حال الفوز بها يضمن التأهل لأمم إفريقيا للناشئين.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تشكيل الفراعنة لمواجهة صعبة أمام نظيره التونسي وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب الناشئين تحت 17 سنة أمام تونس، كلمتك

الكأس يعقد محاضرة فنية للاعبين

وعقد أحمد الكاس، محاضرة فنية قبل تدريبات اليوم، من أجل التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها في اللقاء.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

منتخب الناشئين يستعد لمواجهة تونس، كلمتك

منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

الكأس يصحح أخطاء مباراة الجزائر

واستغل أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين عدم مشاركة الفراعنة في مباريات الجولة الثالثة (باي) من أجل تكثيف المحاضرات الفنية للاعبين وتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية واستغلال أنصاف الفرص أمام المنتخب التونسي في لقاء اليوم.

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