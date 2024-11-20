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لوائح الاتحاد الأوروبي تؤجل عودة برشلونة لملعب كامب نو - أخبار كلمتك

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لوائح الاتحاد الأوروبي تؤجل عودة برشلونة لملعب كامب نو - أخبار كلمتك

لوائح الاتحاد الأوروبي تؤجل عودة برشلونة لملعب كامب نو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أعلن نادي برشلونة رسميًا، اليوم الأربعاء، موعد عودته إلى ملعبه التاريخي كامب نو، بعدما خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، كمقر مؤقت له منذ الموسم الماضي.

بيان نادي برشلونة 

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تمنع تغيير الملاعب خلال المرحلة الأولية من دوري أبطال أوروبا والصعوبات اللوجستية، وتجاوز التكاليف اللازمة للحفاظ على تشغيل منشأتين عاليتي السعة في نفس الوقت، قرر البلوجرانا استمرار اللعب في ملعب لويس كومباني الأولمبي حتى نهاية المرحلة الأولية من دوري أبطال أوروبا".

ويستضيف الملعب أول 3 مباريات لبرشلونة في عام 2025، بما في ذلك مباريات الدوري الإسباني ضد فالنسيا في 26 يناير، وألافيس يوم 2 فبراير، بالإضافة إلى مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا يوم 29 يناير.

ويملك البلوجرنا عقدا مع مجلس مدينة برشلونة للعب في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حتى 31 مارس، لكن كان من المفترض أن يكون كامب نو جاهزًا لاستقبال المباريات بسعة مخفضة، قبل نهاية عام 2024.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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