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الرياضة - 01:35 - برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:35 - برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:35 - برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:35 صباحاً - قالت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن نادي برشلونة مهتم بضم عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت أن الإدارة الرياضية في برشلونة ترى أن عمر مرموش لاعب متعدد المراكز ويتمتع بتوازن في الهجوم، حيث يمكنه اللعب في المراكز الهجومية الثلاثة.

وأوضحت الصحيفة أن عمر مرموش يمكنه اللاعب في الجناح الأيسر، وهو مركز ترغب الإدارة الرياضية في برشلونة أيضًا في تعزيزه.

واختتمت أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يريد التعاقد مع صفقة كبيرة، قبل الانتخابات 2026، تثير إعجاب الجماهير، ويركز الهدف على البحث عن مهاجم مضمون ليكون بديل روبرت ليفاندوفسكي، الذي على الرغم من مستواه الرائع، سيبلغ من العمر 37 عامًا في الموسم المقبل.

وتألق عمر مرموش مع فريق آينتراخت فرانكفورت، هذا الموسم حتى الآن، حيث شارك في 16 مباراة وسجّل 14 هدفًا كما صنع 10 أهداف، في المسابقات التي شارك فيها بالدوري الألماني وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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