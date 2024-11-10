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نيوكاسل يفوز على نوتنجهام 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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نيوكاسل يفوز على نوتنجهام 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

نيوكاسل يفوز على نوتنجهام 3-1 في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:24 مساءً - فاز فريق نيوكاسل يونايتد على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نوتنجهام فورتس التسجيل عن طريق موريلو في الدقيقة 20 فيما رد نيوكاسل بـ 3 أهداف عن طريق أليكسندر إيزاك في الدقيقة 53 وجولينتون في الدقيقة 71 وبارنيس في الدقيقة 82.

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تشكيل نيوكاسل أمام نوتنجهام فورست 

Newcastle United v Nottingham Forest: Pope, Schär, Joelinton, Gordon, Isak, Hall, Livramento, Willock, Burn, Longstaff, Bruno G.

تشكيل نوتنجهام فورست 

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وفي نفس الجولة يلتقي آرسنال وتشيلسي في ديربي لندن مساء اليوم الأحد بقمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج".

وشهدت الجولة الحادية عشرة من بطولة  الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة أمام نظيره برايتون 2-1.


وتقدم مانشستر سيتي في البداية بهدف لإيرلينج هالاند، ثم أدرك برايتون التعادل بهدف لجواو بيدرو، وعقب ذلك أحرز مات أورايلي هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 83.

كما شهدت الجولة فوز ليفربول أمام أستون فيلا بهدفين دون مقابل، وسجل له داروين نونيز ومحمد صلاح.

ورفع ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، معززًا تقدمه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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