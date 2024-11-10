الرياضة - 04:33 - تفاصيل حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر.. اعرف سعر المتر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - شقق الإسكان المتميز.. يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز بمدينة بدر، خاصة بعدما أعلنت وزارة الإسكان سعر المتر داخل الوحدات.

شقق الإسكان المتميز

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان المتميز وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد حجز شقق الإسكان المتميز

بدأت وزارة الإسكان بداية من 27 أكتوبر 2024، حجز شقق الإسكان المتميز والتي تتواجد في 3 مدن «مدينة بدر والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة»، وتستمر عملية الحجز حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

أسعار شقق الإسكان المتميز في بدر

وأتاحت الإسكان عدد الوحدات 1500 وحدة سكنية، يبلغ سعر المتر فيها قيمة 7050 جنيهاً بدون نسبة التميز.. «العمارة بها 5 أدوار متكرر»+ أرضي «بدون مصعد» وتبلغ المساحة 90 متراً.

المنطقة المجاورة السادسة - الحي السادس بجوار كمبوند لؤلؤة بدر وبجوار الحي السابع الاندلس وعلي الطريق بين محطه القطار الكهربائي بدر والروبيكي.

طرق سداد شقق الإسكان المتميز

ووفرت الإسكان عدة طرق لسداد مبلغ جدية الحجز شقق الإسكان المتميز، من خلال: «ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير».

تأتي مقدمة الحجز في شقق الإسكان المتميز بقيمة 100000 جنيه +مصاريف الدراسة 500 جنيه، ومقدم الاستكمال إلى 20% + 1.5% من قيمة الشقة خلال شهر من تاريخ القرعة، ويتم سداد دفعة الاستلام 10% عند التعاقد، ووديعة الصيانة سداد نسبة 9% عند التعاقد

تسديد أقساط شقق الإسكان المتميز

وتأتي الأقساط ربع سنوية محملة بالفوائد على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى 2، 5% مصاريف تحصيل، على أن يكون التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية والتقديم واستخراج استمارة الحجز، ولا يوجد أي أسبقية في التقديم على الموقع أو سداد مقدم الحجز.