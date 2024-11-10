الرياضة - 12:54 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:54 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، حيث سجل في البنك الأهلي نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

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سعر الدولار على مؤشر جوجل

بلغ سعر الدولار على مؤشر جوجل 49.27 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي أمام الجنيه المصري نحو 49.24 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري وصل إلى 49.25 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.27 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري نحو 49.22 جنيه للشراء، 49.32 جنيه للبيع.