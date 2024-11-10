حقيقة مفاوضات بيرسي تاو مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:29 صباحاً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة وصول عرض من نادي الزمالك للتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر: “بيرسي تاو لم يتلق أي عرض رسمي من أي مسؤول داخل نادي الزمالك، ولكن هناك وسطاء تحدثوا مع اللاعب في الأمر ولكن الأمر لم يحدث بشكل رسمي من قبل الزمالك”.

وأوضح المصدر أن بيرسي تاو منفتح على جميع العروض ويناقش مستقبله بشكل مستمر مع الشركة المسؤولة عنه، ولكن حتى الآن يركز على استكمال موسمه الأخير مع الأهلي والأمر يبقى مؤجل لحين إشعار آخر.

وأكد المصدر أن بيرسي تاو لديه عروض شفهية أيضا في بعض الأندية العربية بجانب عروض من جنوب أفريقيا ولكن اللاعب يؤجل البت فيها لحين الاقتراب من فترة الانتقالات الشتوية القادمة والتي يحق له فيها التوقيع لأي نادي دون الرجوع للأهلي.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الاتحاد السكندري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري الممتاز حيث حصل كولر علي تقرير فني شامل عن الفريق السكندري من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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