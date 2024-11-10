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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وآرسنال في ديربي لندن - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وآرسنال في ديربي لندن - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وآرسنال في ديربي لندن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:21 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي، يلتقي آرسنال وتشيلسي في ديربي لندن مساء اليوم الأحد بقمة مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج".

وشهدت الجولة الحادية عشر من بطولة  الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة أمام نظيره برايتون 2-1.

وتقدم مانشستر سيتي في البداية بهدف لإيرلينج هالاند، ثم أدرك برايتون التعادل بهدف لجواو بيدرو، وعقب ذلك أحرز مات أورايلي هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 83.


كما شهدت الجولة فوز ليفربول أمام أستون فيلا بهدفين دون مقابل، وسجل له داروين نونيز ومحمد صلاح.

ورفع ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، معززًا تقدمه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وآرسنال الليلة كالتالي:
 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي وآرسنال في ديربي لندن
 

1. ليفربول، 28 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 23 نقطة.

3. نوتينجهام فورست، 19 نقطة.

4. برايتون، 19 نقطة.

5. تشيلسي، 18 نقطة.

6. آرسنال، 18 نقطة.

7. فولهام، 18 نقطة.

8. أستون فيلا، 18 نقطة.

9. توتنهام، 16 نقطة.

10. برينتفورد، 16 نقطة.

11. بورنموث، 15 نقطة.

12. نيوكاسل يونايتد، 15 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 12 نقطة.

14. وست هام، 12 نقطة.

15. ليستر سيتي، 10 نقاط.

16. إيفرتون، 10 نقاط.

17. كريستال بالاس، 7 نقاط.

18. ولفرهامبتون، 6 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 5 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 4 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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