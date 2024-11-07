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الرياضة - 08:51 - مصطفى بكري: إسرائيل هي المستفيد الأول من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - مصطفى بكري: إسرائيل هي المستفيد الأول من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - مصطفى بكري: إسرائيل هي المستفيد الأول من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:51 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النوب، إننا يجب أن لا نتفاءل في قضايا الشرق الأوسط بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، لافتاً إلى أن أمريكا لن تحل القضية الفلسطينية وستمارس كافة الضغوط على كل المؤسسات والحكام لصالح إسرائيل.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن، إسرائيل هي المستفيد الأول من نجاح ترامب في الانتخابات الامريكية، موضحاً أن نجاح ترامب ليس خبرا سعيداً بالنسبة لنا وكل المؤشرات تشير إلى أن ترامب سيدعم إسرائيل بكل قوة في حربها ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ترامب كان قد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وكان داعما رئيسيا لإسرائيل، كما أنه سيزيد من تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها سواء في فلسطين أو في الجولان او لبنان وإيران.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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