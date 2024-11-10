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أبرزها أسوان وسبورتنج، مباريات اليوم الأحد بالجولة السادسة من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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أبرزها أسوان وسبورتنج، مباريات اليوم الأحد بالجولة السادسة من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أبرزها أسوان وسبورتنج، مباريات اليوم الأحد بالجولة السادسة من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 07:21 صباحاً - دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

وتقام اليوم الأحد 5 لقاءات قوية خلال منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين، وأبرز هذه المباراة هي مواجهة، أسوان ضد سبورتنج، والداخلية أمام المنصورة.  

ومن المقرر أن تنطلق باقي مباريات الجولة ذاتها غدا الإثنين، والذي سيشهد مواجهات نارية بصدام المقاولون العرب مع بلدية المحلة ووادي دجلة أمام الترسانة. 

مباريات اليوم في الجولة السادسة من دوري المحترفين 

أسوان ضد سبورتنج 

الداخلية ضد المنصورة  

ديروط ضد المصرية للاتصالات   

منتخب السويس ضد بترول أسيوط 

راية ضد القناة  

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة السادسة

1- وادي دجلة 11 نقاط 
2- الترسانة 10 نقاط 
3- المقاولون العرب 10 نقاط 
4- بروكسي 9 نقاط
5- أسوان 9 نقاط 
6- القناة 8 نقاط
7-  كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط 
8- أبو قير للأسمدة 8 نقاط
9- السكة الحديد مودرن 8 نقاط
10- ديروط 7 نقاط 
11- لافيينا إف سي 6 نقاط
12- وي 6 نقاط
13- بترول اسيوط 6 نقاط 
14- سبورتنج 5 نقاط
15- بلدية المحلة 5 نقاط
16- منتخب السويس 5 نقاط
17- الداخلية 4 نقاط
18- راية 2 نقاط
19- طنطا‏ نقطة واحدة
20- المنصورة نقطة واحدة 

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 

أبو قير والمنصورة  3-0. 

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 1-1 

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1 

بروكسي ضد بترول أسيوط  2-2  

القناة ضد ديروط  1-0 

الترسانة ضد أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين 

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1 

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0 

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

 المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

 منتخب السويس ضد سبورتنج  0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة  0-1. 

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

نتائج مباريات الجولة الخامسة في دوري المحترفين

 بلدية المحلة ضد بروكسي  1-1 

 بترول أسيوط ضد المقاولون  2-0

 الداخلية ضد أسوان  0-0

 سبورتنج ضد ديروط  1-3 

 الترسانة ضد راية  2-0 

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد مودرن ضد طنطا  1-0

المنصورة ضد القناة  2-2  

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة  1-1

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 0-0

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من عدد 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبا، بالإضافة إلى عدد 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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