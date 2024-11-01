الدوري المصري، جبريل شيكودي رجل مباراة بيراميدز وبتروجت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - حصل جبريل شيكودي، لاعب فريق بتروجت، على لقب رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وبتروجت

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

اهداف مباراة بيراميدز وبتروجت

تقدم لفريق بتروجت اللاعب جبريل شكودي في الدقيقة 3، ثم تعادل لبيراميدز ماييلي في الدقيقة 6.

وتم إلغاء هدف لفريق بتروجت بداعي التسلل في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 57، أنقذ الفار نادي بيراميدز للمرة الثانية بإلغاء هدف ثانٍ لصالح بتروجت عن طريق حامد حمدان بعد خطأ من أوباما ولكن الفار يتدخل ويلغي الهدف بداعي التسلل.

وكان الهدف الملغى من عرضية من الجانب الأيسر مرت من أمام مرمى بيراميدز ومن فوق رؤوس دفاع بيراميدز وهجوم بتروجت وصلت عند أوباما أخطأ في تشتيت الكرة وصلت عند حامد حمدان سددها مرت بين قدمي الشناوي إلى داخل الشباك لكن الحكم ألغى الهدف واكتفى الفريقان بنقطة لكل فريق.

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

تشكيل بتروجيت أمام بيراميدز

عمر صلاح، محمود شديد، هادي رياض، رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، بدر يوسف، شيكودي جبريل، محمد زعزع

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