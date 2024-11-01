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الرياضة - 07:03 - مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:03 - مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:03 - مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:03 مساءً - بث مباشر مباراة النصر والهلال، اليوم الجمعة، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025، وذلك على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل رفقاء الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والنصر، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي بث مباشر

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ديربي الهلال اليوم، وهو في جعبته 18 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بـ الدوري السعودي هذا الموسم، من 8 مباريات خاضها «العالمي» في دوري روشن حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و 3 تعادلات، وبدون هزيمة لرفقاء الأسطورة رونالدو.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا ثقيلًا على النصر، وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 24 نقطة من 8 مباريات خاضها «الزعيم» في دوري روشن حتى الآن، وبالعلامة الكاملة، حيث حقق الأزرق الفوز في جميع مبارياته بالمسابقة.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر مباراة الهلال ضد النصر، اليوم الجمعة، الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025، وذلك على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل رفقاء الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد النصر، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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