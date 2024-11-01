أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة الزمالك بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:06 مساءً - أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى المصري الممتاز

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع : محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال

خط الهجوم : أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، أحمد ربيع، احمد النادرى، سيد نيمار، أحمد مدبولى، محمد جريندو.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت.

الزمالك

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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