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الرياضة - 06:47 - فصائل فلسطينية تستهدف 12 جنديا إسرائيليا وتوقعهم بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:47 - فصائل فلسطينية تستهدف 12 جنديا إسرائيليا وتوقعهم بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:47 - فصائل فلسطينية تستهدف 12 جنديا إسرائيليا وتوقعهم بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:47 مساءً - أعلنت فصائل فلسطينية اليوم الجمعة، استهداف ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومنزل تحصن بداخله الجنود في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بقذيفة «تي بي جي»، ما أدى إلى قتل 12 جنديًا وسقوط عدد من الجرحى حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي المقابل شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة بقطاع غزة، أدت إلى ارتقاء 5 شهداء وسقط عشرات الجرحى، جراء استهداف الاحتلال منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، باستشهاد 3 أشخاص بينهم امرأة في قصف الاحتلال على سوق فراس في مدينة غزة، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43204، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، بينما وصلت حصيلة الإصابات إلى 101641، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب القصف المتواصل.

وتنفذ مسيرات الاحتلال قصفا مدفعيًا وغارات جوية على مختلف مناطق القطاع، وذلك ضمن سلسلة الغارات الجوية التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء والمدنيين العزل في القطاع، حيث تنتهج سياسة التدمير الشامل من حيث استهداف مربعات سكنية كاملة ومستشفيات، والمدراس، والبنية التحتية مع ارتكاب مجازر دامية وجرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي وحصار خانق على القطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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