الرياضة - 06:47 - عاجل| دار الإفتاء: بعد غد أول أيام شهر جمادي الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:47 مساءً - أعلنت دار الإفتاء المصرية أن بعد غد الأحد أول أيام شهر جمادي الأولى لعام ١٤٤٦هـ .

وأوضحت دار الإفتاء - في بيان، اليوم الجمعة - أنه تحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادي الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وأشارت دار الإفتاء المصرية أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ هنأت دار الإفتاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.