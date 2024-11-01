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الدوري الممتاز، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وفاركو - أخبار كلمتك

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الدوري الممتاز، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وفاركو - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وفاركو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:14 مساءً - انتهي الشوط الأول من مباراة  الاتحاد السكندري ونظيره فاركو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

وجاء تشكيل فاركو أمام الاتحاد السكندري كالتالي: 

شيكا، ياسين مرعي، إنكادا، عمر ناصر، عزمي غوما،أحمد شريف، أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد،وليد مصطفي، أحمد جمال. 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو كالتالي: 

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الجونة يتعادل سلبيا مع زد

وتعادل الجونة أمام زد إف سي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، مساء أمس الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأضاع بلال السيد ضربة جزاء لفريق الجونة في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها ببراعة علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي. 

وفي الشوط الثاني سيطر فريق زد على الكرة في معظم الأوقات، ولكن في لنهاية فشل الفريقان في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منهما أول نقطة في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025. 

تشكيل فاركو أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو بالدوري

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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