تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

أمريكا تعترف بتعرض بوارجها لهجوم حوثي - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وسيطرة الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - بث مباشر.. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الطارئة بشأن تغير المناخ - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجرًا (فيديو) - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مودرن سبورت يفوز على تيم إف سي بثنائية وديا (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مودرن سبورت يفوز على تيم إف سي بثنائية وديا (صور) - أخبار كلمتك

مودرن سبورت يفوز على تيم إف سي بثنائية وديا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:14 مساءً - فاز فريق مودرن سبورت على فريق تيم اف سي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري الممتاز "دوري نايل".

وأحرز هدفي مودرن سبورت عمرو السيسي وفيجيري شون شيما.

0fcd9de7e2.jpg
805955ab0b.jpg
cb0e609435.jpg

وقرر الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق إراحة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا بمباراة إنبي بالدوري الممتاز مساء أمس الخميس، واكتفوا بتدريب الجيم فقط.

وبدأ فريق مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

دفاع: طارق محمد، عبد الرحمن رشدان، نادر هشام، باسم علي

وسط: عمرو السيسي، محمد صبري، عبد الله حافظ، ابراهيم اجاسا، محمد أميسي

هجوم: سكالا

وشارك خلال اللقاء كل من الحارس كريم عماد وضياء السيد وايبا وخالد رضا ومحمد نصير واحمد مصطفى وفيجيري وعمر وائل.

08173b94d3.jpg
e73715efb1.jpg

موعد مباراة مودرن سبورت القادمة 

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق بتروجت يوم الجمعة القادمة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين مودرن سبورت وإنبي في الشوط الأول

غنام محمد يحصد جائزة رجل مباراة مودرن سبورت وإنبي في الدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق